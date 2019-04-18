СЕГОДНЯ 04:39 2019-04-18T04:39:11+03:00

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Музей-свалка ТВО на Александровском тракте стал обязательным местом для посещения не только иркутян, но и гостей нашего города. Его несомненно можно рекомендовать посмотреть приезжим туристам. В музее есть несколько отделов, посвященных разной тематики. Один из них – воинская доблесть наших солдат. Там - медали, оружие и даже письма времен Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что большинство из этого было найдено именно на свалке.

И музей не перестает удивлять. В прошлом году на полигоне прошла масштабная военная реконструкция. В 2019 она повторится. В этот раз продемонстрируют танковое сражение под деревней Прохоровка 12 июля 1943 года.

- Событие состоится 11 мая в 12.00 на полигоне музея, - сообщает музей на свалке на своей официальной странице в соцсетях.

na.svalke Под Иркутском пройдет реконструкция танкового сражения

В масштабном действии примут участие более 200 человек. Будут задействованы три танка Т-34 на ходу, немецкие танки, пушки и пулеметы.

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ИСТОЧНИК KP.RU