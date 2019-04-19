Наркопритон закрыли на улице Советской в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-19T11:05:22+03:00

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Жительница Иркутска сдавала свою квартиру наркоманам, плату с них брала небольшую. За сдачу жилья она получала алкоголь, продукты питания, и… наркотики, которые употребляла и сама. Вскоре общество единомышленников обнаружили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

- 38-летняя иркутянка с марта 2019 года предоставляла наркозависимым для употребления наркотиков свою квартиру, расположенную на улице Советская областного центра, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В ее жилище в качестве вещественных доказательств полицейские обнаружили и изъяли приспособления, предназначенные для употребления запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело, хозяйке злополучной квартиры грозит до 4 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU