Бдительная сибирячка спасла дом своих соседей от пожара в поселке Алзамай

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-19T15:16:13+03:00

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В маленьком селе Алзамай едва не случилась трагедия. Семья, которая жила в одном из домов в переулке Погарцева, уже несколько дней выпивала алкоголь, что не мешало им наводить уборку на своем участке. Вывозить его сельчане не захотели и решили сжечь. Костер переполошил соседей, которые напомнили поджигателям, что это небезопасно, да и вообще запрещено. Но в ответ услышали лишь угрозы. После того, как пламя разгорелось, шумная компания вернулась в дом, чтобы продолжить застолье.

- Неожиданно погода испортилась, и подул сильный ветер, он быстро разнес угли по участку, часть из них попала на дом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Когда пламя уже охватило стену дома, огонь заметила соседка и вызвала пожарных.

Помощь подоспела вовремя, дом успели потушить, и трагедии удалось избежать. За сжигание мусора, запрещенное во время противопожарного режима, нарушителям выписали штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU