2019-04-21T06:28:07+03:00
Происшествия

Вора, который под курткой вынес пылесос из магазина, задержали в Иркутске

Его нашли с помощью камер видеонаблюдения
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Вора, который под курткой вынес пылесос из магазина, задержали в Иркутске.Вора, который под курткой вынес пылесос из магазина, задержали в Иркутске.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Иркутске поймали вора, который похитил бытовую технику в одном из магазинов города. Воспользовавшись моментом, пока продавцы отвлеклись на других покупателей, мужчина взял со стенда пылесос и ушел, спрятав его под курткой. Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения в торговом зале, смогли составить ориентировку на вора и поймать его.

- Им оказался 34-летний местный житель, он уже был ранее судим за аналогичные преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Икрутской области. – Оказалось, что неделю назад из этого же магазина он похитил еще одного робота-пылесоса.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Кража». Они изучают все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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