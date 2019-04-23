Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-23T10:45:16+03:00

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Трагедия произошла утром, 23 апреля в одной из иркутских поликлиник. В туалете медучреждения посетители нашли труп пожилого мужчины. По информации от источника в правоохранительных органах, погибшим оказался 80-летний пенсионер. Выяснилось, что в поликлинику он пришел, чтобы сдать анализы. По предварительной версии, пока подходила его очередь для входа в кабинет врача, мужчина отправился в уборную и покончил с собой.

Все обстоятельства гибели пенсионера сейчас выясняют полицейские и следователи. Почему, мужчина решил свести счеты с жизнью в поликлинике, пока неизвестно. Возможно, вскоре появятся новые подробности этой трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU