2019-04-25T04:33:52+03:00
Общество

Коммунальную аварию на ул. Карла Либкнехта в Иркутске устранили утром 25 апреля

С 6.30 утра подключают горячую воду в дома
Мария КНЯЗЕВА
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Коммунальную аварию на ул. Карла Либкнехта в Иркутске устранили утром 25 апреляКоммунальную аварию на ул. Карла Либкнехта в Иркутске устранили утром 25 апреляФото: Олег ФЕДОРОВ
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Фонтан из колодца. Такую картину вчера, 24 апреля, можно было наблюдать на улице Карла Либкнехта в Иркутске. Из-за коррозии металла там прорвало трубу с горячей водой. В итоге без последней осталось 80 домов, а в городе образовались пятибалльные пробки.

- В 4.09 утра 25 апреля были окончены ремонтные работы на поврежденном участке трубопровода, - сообщает оператор «Теплосети Иркутска». - Трубопровод основного коллектора заполнен, поставлен под давление в 6.30. После осмотра оборудования приступили к подключению потребителей.

Сегодня в течение дня горячее водоснабжение будет восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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