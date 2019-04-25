Коммунальную аварию на ул. Карла Либкнехта в Иркутске устранили утром 25 апреля
Фонтан из колодца. Такую картину вчера, 24 апреля, можно было наблюдать на улице Карла Либкнехта в Иркутске. Из-за коррозии металла там прорвало трубу с горячей водой. В итоге без последней осталось 80 домов, а в городе образовались пятибалльные пробки.
- В 4.09 утра 25 апреля были окончены ремонтные работы на поврежденном участке трубопровода, - сообщает оператор «Теплосети Иркутска». - Трубопровод основного коллектора заполнен, поставлен под давление в 6.30. После осмотра оборудования приступили к подключению потребителей.
Сегодня в течение дня горячее водоснабжение будет восстановлено.
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ИСТОЧНИК KP.RU