2019-04-25T14:26:32+03:00
Происшествия

Напал с топором: житель Братска убил знакомого из ревности к своей подруге

Его приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Напал с топором: житель Братска убил знакомого из ревности к своей подругеНапал с топором: житель Братска убил знакомого из ревности к своей подругеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Братский городской суд признал местного жителя виновным в убийстве. Трагедия произошла, когда братчанин выпивал со своим знакомым. Между собутыльниками вспыхнула ссора, мужчина приревновал приятеля к своей подруге. Началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку.

- Нанеся несколько ударов кулаками своему знакомому, он схватил топор и ударил им потерпевшего по голове, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. - От полученных ран, мужчина погиб на месте.

По приговору суда, братчанина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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