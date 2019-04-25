СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-25T14:26:32+03:00

Напал с топором: житель Братска убил знакомого из ревности к своей подруге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Его приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы

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Братский городской суд признал местного жителя виновным в убийстве. Трагедия произошла, когда братчанин выпивал со своим знакомым. Между собутыльниками вспыхнула ссора, мужчина приревновал приятеля к своей подруге. Началась словесная перепалка, которая переросла в потасовку.

- Нанеся несколько ударов кулаками своему знакомому, он схватил топор и ударил им потерпевшего по голове, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. - От полученных ран, мужчина погиб на месте.

По приговору суда, братчанина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU