Одиннадцать лесных пожаров потушили в Иркутской области

СЕГОДНЯ 05:55 2019-04-26T06:20:11+03:00

Еще два очага локализовали в Зиминском, Слюдянском и Боханском районах

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В Приангарье продолжается сезон лесных пожаров. За прошедшие сутки, 25 апреля, в Иркутской области нашли и потушили 11 новых очагов. Три в Иркутском районе, еще по два – в Усольском и Тулунском районах, по одному – в Боханском, Шелеховском, Слюдянском и Черемховских районах.

- Еще два лесных пожара локализовали в Слюдянском и Боханском районах, их общая площадь 53, 4 гектара, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Еще один локализованный ранее очаг, находится в Зиминском районе.

В борьбе с огнем принимали участие 171 человек, 6 добровольцев и 52 единицы техники. К наблюдению за тайгой подключили и авиацию. В небе над южными районами Приангарья дежурили два самолета Як-18. Напомним, что с 10 апреля на юге Иркутской области введен противопожарный режим, запрещающий пал травы, сжигание мусора и разведение костров. Нарушителей ждут штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU