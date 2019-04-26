2019-04-26T06:20:11+03:00
Происшествия

Одиннадцать лесных пожаров потушили в Иркутской области

Еще два очага локализовали в Зиминском, Слюдянском и Боханском районах
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Одиннадцать лесных пожаров потушили в Иркутской области.Одиннадцать лесных пожаров потушили в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Приангарье продолжается сезон лесных пожаров. За прошедшие сутки, 25 апреля, в Иркутской области нашли и потушили 11 новых очагов. Три в Иркутском районе, еще по два – в Усольском и Тулунском районах, по одному – в Боханском, Шелеховском, Слюдянском и Черемховских районах.

- Еще два лесных пожара локализовали в Слюдянском и Боханском районах, их общая площадь 53, 4 гектара, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Еще один локализованный ранее очаг, находится в Зиминском районе.

В борьбе с огнем принимали участие 171 человек, 6 добровольцев и 52 единицы техники. К наблюдению за тайгой подключили и авиацию. В небе над южными районами Приангарья дежурили два самолета Як-18. Напомним, что с 10 апреля на юге Иркутской области введен противопожарный режим, запрещающий пал травы, сжигание мусора и разведение костров. Нарушителей ждут штрафы.

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В Иркутской области за сутки выписали 25 штрафов за пал сухой травы. Всего с начала противопожарного периода поймали 304 нарушителей. (подробности).

Пожар в Забайкалье уничтожил 99 домов: может ли трагедия повториться в Иркутской области. За прошедшие выходные в Приангарье потушили пять лесных пожаров. (подробности).

Лесные пожары: в зоне рисков 500 поселков Приангарья. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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