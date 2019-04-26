Пьяный водитель «Жигулей» устроил погоню в Черемховском районе

СЕГОДНЯ 06:21 2019-04-26T06:21:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Патрульный экипаж ГИБДД, дежуривший в Черемховском районе, заметил автомобиль «Жигули», который на большой скорости мчал по проселочной дороге. Когда полицейские дали водителю сигнал к остановке, мужчина лишь сильнее вдавил педаль газа в пол. Началась погоня. Она продолжалась до тех пор, пока лихач не приехал к своему дому, там его и задержали.

- Им оказался 35-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – От медицинского освидетельствования он отказался.

Кроме того, оказалось, что мужчина сел за руль, не имея водительских прав. На лихача уже составили административный протокол, а его машину отправили на штраф стоянку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приставил к горлу нож: иркутянин напал на таксиста и угнал его автомобиль, на котором попал в ДТП. Им оказался 24-летний ранее судимый местный житель. (подробности).

Пьяный мотоциклист без водительских прав попал в ДТП в поселке Видим. Мужчина превысил скорость и не справившись с управлением перевернулся. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU