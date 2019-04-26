СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-26T14:36:26+03:00

Продажу алкоголя ограничат с 4 по 9 мая в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Запрет на продажу спиртного будет действовать в местах празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

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Внимание, иркутяне! С 4 по 9 мая в Иркутске запретят продажу алкоголя вблизи мест проведения культурно-массовых мероприятий и в радиусе 100 метров от них.

- Это связано с проведением торжеств, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Запрет будет действовать с 09.00 до 23.00.

Большая часть мест, где пройдут мероприятия, расположена в границах сквера им. Кирова, а также улиц Чкалова, Ленина, Нижняя Набережная, Российская, Сухэ-Батора, Желябова, Рабочая, 3 июля и на бульваре Гагарина.

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ИСТОЧНИК KP.RU