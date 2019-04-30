Еще пять лесных пожаров потушили в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:22 2019-04-30T06:22:14+03:00

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В Иркутской области продолжается сезон лесных пожаров. За прошедшие сутки в Приангарье нашли и потушили пять очагов. Два из них в Иркутском районе, по одному – в Боханском, Аларском и Зиминском. В борьбе с огнем принимали участие 53 человека и 14 единиц техники.

- На утро 30 апреля в регионе остается три действующих пожара в Иркутском, Усольском и Шелеховском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – На их тушении работает 23 человека и 10 единиц техники.

По прогнозам синоптиков с 30 апреля по 2 мая на большей части западных, центральных, южных и верхнеленских районов ожидается 4 и 5 классы пожарной опасности. Это значит, что в эти дни нельзя ходить в лес. Напомним, что с 10 апреля в южных территориях Иркутской области введен особый противопожарный режим. На время его действия запрещено сжигать мусор и сухую траву, а также разводить костры.

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ИСТОЧНИК KP.RU