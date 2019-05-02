Гигантская пробка в Иркутске образовалась у ТРЦ "Модный квартал" , возле которого сгорел дом

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-02T11:12:21+03:00

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Гигантская пробка образовалась в центре Иркутска днем 2 мая. Затруднено движение на улицах 3 июля и Седова, проблемы и на Академическом мосту. Улицы в районе "Модного квартала" пришлось перекрыть из-за пожара.

В 14.49 на пульт дежурного пожарной охраны Иркутска жители сообщили, что в районе ТРЦ «Модный квартал» горит деревянный дом. Пожарные незамедлительно выехали в сторону набережной. Там на пересечении улиц Кожова и 3 июля горел старый заброшенный деревянный дом. Огонь распространился на площадь более 100 квадратных метров. Спасатели МЧС немедленно приступили к тушению, чтобы пожар не перекинулся на соседние здания.

- В 15.12 пожар был потушен, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Информация о пострадавших не поступала.

Скорее всего, там обитали лица без определенного места жительства, что и могло стать причиной пожара. Сейчас дознаватели проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU