В Иркутской области рабочий лишился руки, после того как по ней проехал погрузчик
По руке 38-летнего бригадира Осетровского речного порта в Усть-Куте проехал 40-тонный погрузчик. Такое даже представить себе сложно. Водитель, видимо не заметил человека и в результате наезда он отдавил ему предплечье правой руки.
- По предварительной информации, причиной травмы стало нарушение правил техники безопасности, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. О том, чтобы спасти ему руку, нечего было и думать, надо было спасать жизнь. С этой задачей врачи справились. Мужчине теперь предстоит учиться жить заново.
Кстати, уточняют в полиции, это не первый случай, когда из-за нарушений техники безопасности люди получают тяжелые увечья, лишаются рук и ног. Опасное производство требует особой внимательности.
ИСТОЧНИК KP.RU