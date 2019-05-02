В Иркутской области рабочий лишился руки, после того как по ней проехал погрузчик

СЕГОДНЯ 17:32 2019-05-02T17:32:47+03:00

В Иркутской области рабочему ампутировали руку, после того как по ней проехал погрузчик.

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По руке 38-летнего бригадира Осетровского речного порта в Усть-Куте проехал 40-тонный погрузчик. Такое даже представить себе сложно. Водитель, видимо не заметил человека и в результате наезда он отдавил ему предплечье правой руки.

- По предварительной информации, причиной травмы стало нарушение правил техники безопасности, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. О том, чтобы спасти ему руку, нечего было и думать, надо было спасать жизнь. С этой задачей врачи справились. Мужчине теперь предстоит учиться жить заново.

Кстати, уточняют в полиции, это не первый случай, когда из-за нарушений техники безопасности люди получают тяжелые увечья, лишаются рук и ног. Опасное производство требует особой внимательности.

ИСТОЧНИК KP.RU