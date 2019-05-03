СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-03T13:14:49+03:00

На Иркутском водохранилище затонули два судна Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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На Иркутском водохранилище сегодня,3 мая, затонули два судна — катер и рыбацкий бот. Произошло это в районе Щучьего залива. Сотрудникам МЧС позвонили очевидцы, сказали, что произошел разлив ГСМ.

- Разлив не подтвердился, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Пострадавших нет.

Выяснилось, что бот и катер находились у причала "Якорь" на зимнем хранении. Бот начал тонуть и утопил вместе с собой «Ярославец». Причины случившегося выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU