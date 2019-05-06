В Иркутском районе сгорел цех деревообработки

СЕГОДНЯ 04:09 2019-05-06T04:09:40+03:00

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Вечером 5 мая в цехе деревообработки в Смоленщине Иркутского района произошел пожар. Приехавшие пожарные не допустили, чтобы пламя перешло на готовую продукцию.

- Огонь уничтожил 300 кв.метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. - Пострадавших и погибших — нет. Тушили пламя двадцать человек.

Причины пожара выясняются. Напомним, накануне в Иркутске горел ТРЦ «Сильвер Молл». 2 мая из торгового центра были эвакуированы две тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU