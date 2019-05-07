2019-05-07T03:32:08+03:00
Звезды

Выставка «Живём и помним» ко Дню Победы откроется в Иркутске

В экспозиции — полотна советских живописцев
Мария КНЯЗЕВА
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Выставка «Живём и помним» ко Дню Победы откроется в Иркутске. Фото: Иркутский художественный музейВыставка «Живём и помним» ко Дню Победы откроется в Иркутске. Фото: Иркутский художественный музей
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Евгений Грибов, Марк Малютин, Константин Юон. Монументальные полотна этих советских художников можно будет увидеть с 7 мая в главном здании Иркутского художественного музея. Выставка посвящена Великой Отечественной войне, о стойкости и героизме людей нашей страны.

- Выставка откроется 7 мая в 16.00, - сообщает пресс-служба музея. - Вход на открытие свободный. Посмотреть на работы авторов можно будет до 2 июня.

Также на открытие придут создатели документального фильма «ИркутскСмоленск. Нити памяти».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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