Штормовое предупреждение: 8 мая ожидается сильный ветер в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:39 2019-05-08T06:39:17+03:00

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В Приангарье ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют, что сегодня 8 мая с 13.00 до 16.00 в западных, северо-западных и верхнеленских районах, а с 15.00 до 18.00 в центральных и южных территориях подует западный, северо-западный ветер до 20-25 м/с.

- Возможны пыльные бури, местами грозы, ливни, дождь и мокрый снег, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В условиях повышенной пожароопасности и при сильном ветре запрещено разводить открытый огонь и посещать леса.

Напомним, что с 1 мая на всей территории Приангарья действует особый противопожарный режим. С этого времени запрещено сжигать мусор и сухую траву. Нарушителей ждут штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU