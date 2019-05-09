Водитель иномарки сбил пять человек под Иркутском

СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-09T10:00:03+03:00

Перед шествием "Бессмертного полка" в поселке Мамоны под Иркутском пьяный на машине въехал в толпу людей. Фото: ДТП38

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Колонна с портретами дедов и прадедов - фронтовиков, как и во всех городах и поселках России, утром построилась в селе Мамоны под Иркутском. Жители поселка готовились совершить торжественный марш в память о великой Победе 9 мая 1945 года. В колонне - женщины, старики, дети. И вдруг какой-то лихач на иномарке ...врезается в толпу людей.

По большому счастью, пьяный ( как считают очевидцы) водитель сильно на газ не жал. Просто не справился с управлением автомобилем.

По большому счастью, все пострадавшие живы. На "скорой" людей доставили в больницы Иркутска, сейчас за их здоровье борются врачи. А в этой аварии и ее причинах еще предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU