Видео ДТП под Иркутском 9 мая, когда водитель въехал в толпу людей, появилось в сети

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-09T13:30:59+03:00

Водитель иномарки перепутал педали и сбил 5 человек, это видно на видео ДТП под Иркутском 9 мая

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В сети опубликовали видео того, как водитель на иномарке сбил толпу народа под Иркутском. Авария произошла в поселке Мамоны. Сначала в сети появились фото, а потом и видео ДТП под Иркутском 9 мая.

На кадрах видно, как мужчина садится за руль белой «Тойоты». Видно, что перед этим он открыл капот, проверить, что же у него там барахлит? Но, видимо, вместо нейтральной скорости поставил коробку передач для сдачи назад. И сдал - прямо в припаркованный автомобиль сзади. Затем лекговушка дала газу и водитель, не видя дороги из-за капота, сбил пятерых человек, после чего его смог остановить только бетонный забор.

- Случайно поставил селектор в заднюю скорость и нажал газ, ударился в «Хонду», - объяснил инспекторам ГИБДД виновник аварии. – Растерялся, переключил передачу и нажал на газ, после чего наехал на людей.

Сейчас все детали произошедшего уточняются, опрашиваются свидетели. Тут же, на месте аварии, водитель прошел медицинское освидетельствование. К счастью, в результате наезда машины все остались живы, но некоторые обратились за помощью к врачам. А видео ДТП под Иркутском 9 мая благодаря своей нелепости уже стало хитом интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU