2019-05-13T06:29:51+03:00
Происшествия

Полицейские закрыли наркопритон на улице Советская в Иркутске

Его в своей квартире организовала 53-летняя местная жительница
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Полицейские закрыли наркопритон на улице Советская в Иркутске.Полицейские закрыли наркопритон на улице Советская в Иркутске.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Алкоголь и наркотики, такую плату за вход брала 53-летняя иркутянка, которая в марте открыла наркопритон в своей квартире на улице Советская. Полицейские, пришедшие к ней с обыском, нашли в у нее шприцы и другие улики.

- Возбуждено уголовное дело по статье организация либо содержание притона, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

В ведомстве уточнили, что с начала года в Приангарье уже закрыли 9 наркопритонов. Тех, кто знает о местах употребления запрещенных веществ, сыщики просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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