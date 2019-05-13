Полицейские закрыли наркопритон на улице Советская в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:29 2019-05-13T06:29:51+03:00

Его в своей квартире организовала 53-летняя местная жительница

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Алкоголь и наркотики, такую плату за вход брала 53-летняя иркутянка, которая в марте открыла наркопритон в своей квартире на улице Советская. Полицейские, пришедшие к ней с обыском, нашли в у нее шприцы и другие улики.

- Возбуждено уголовное дело по статье организация либо содержание притона, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

В ведомстве уточнили, что с начала года в Приангарье уже закрыли 9 наркопритонов. Тех, кто знает о местах употребления запрещенных веществ, сыщики просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU