2019-05-14T08:46:43+03:00
Общество

Внимание, автомобилисты: утром 17 мая, в пятницу, на федеральной трассе Р-258 "Байкал в Шелеховском районе будет большая пробка

Движение на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" под Шелеховом в три километра, с 57 по 60 км. автодороги Р-258 "Байкал" , с 5 до 6 утра 17 мая остановят дорожники
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Внимание, автомобилисты: рано утром 17 мая, в пятницу, на федеральной трассе Р-258 "Байкал в Шелеховском районе будет большая пробка. Идут взрывные работы.Внимание, автомобилисты: рано утром 17 мая, в пятницу, на федеральной трассе Р-258 "Байкал в Шелеховском районе будет большая пробка. Идут взрывные работы.
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Раннее утро - время достаточно глухое. Трасса «Байкал» в этот период не очень загружена. Но поток машин, как в сторону Иркутска, так и в обратном направлении. все же идет. Его полностью остановят на участке с 57 по 60 км.автодороги Р-258 "Байкал" в районе Шелехова 17 мая, в пятницу, на целый час - с 5 до 6 утра ( время местное, +5 мск). Специалисты Упрдор "Прибайкалье" будут проводить буровзрывные работы.

Взрывы идут на участках от 22- до 100 км. ( Шелехов -Култук) трассы Р-258 «Байкал», половина работ уже произведена.

- Участок трассы от 30-го до 100-го км проходит по горной местности, перепад высот составляет до 500 метров, - уточняет пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье. - Здесь множество крутых поворотов, затяжных подъёмов и спусков. Ежедневно по трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области проносится до 5 тысяч автомобилей, в том числе большое количество груженых фур. Дорогу выравнивают, чтобы сделать этот участок безопасным.

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» просит учитывать информацию об остановке движения на участке с 57 по 60 км. автодороги Р-258 "Байкал" под Шелеховом утром 17 мая при планировании маршрутов. Достаточно ясно, что вынужденная остановка соберет много автомобилей в обе стороны и в седьмом часу утра здесь будет большая пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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