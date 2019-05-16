2019-05-16T13:32:22+03:00
Общество

Иркутянин вернул двухмиллионный долг ради заграничного отдыха

Сибиряк занял деньги у своего знакомого
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Иркутянин вернул двухмиллионный долг ради заграничного отдыха.Иркутянин вернул двухмиллионный долг ради заграничного отдыха.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Перспектива остаться без заграничной поездки подтолкнула жителя Иркутска вернуть крупный долг. Мужчина занял у своего знакомого два миллиона рублей. Но когда пришел срок платить, кредитор так и не увидел своих денег, поэтому решил пойти в суд, который признал его требования.

- Приставы уведомили должника об исполнительном производстве и предложили вернуть деньги добровольно, - сообщили в пресс-службе УФССП Иркутской области.

Мужчина, собиравшийся отдохнуть на заграничном курорте, узнав о том, что при отказе выплатить долг, приставы закроют ему выезд из страны и арестуют недвижимость, перевел всю сумму своему знакомому.

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Иркутянин заплатил мошенникам почти полмиллиона, чтобы получить компенсацию за «поддельные БАДы». Ведется поиск преступников. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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