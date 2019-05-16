2019-05-16T14:12:22+03:00
Происшествия

Взломал замок: вора, укравшего из гаража электроинструменты на 40 тысяч рублей, поймали в Усолье

Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Взломал замок: вора, укравшего из гаража электроинструменты на 40 тысяч рублей, поймали в Усолье.Взломал замок: вора, укравшего из гаража электроинструменты на 40 тысяч рублей, поймали в Усолье.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Усолья придя в свой гаражный бокс увидел, что кто-то сломал дверной замок и проник внутрь. Вор похитил у него дорогие электроинструменты и другие ценные вещи. Чтобы найти преступника, мужчина обратился в полицию.

- Общую сумму ущерба оценили в 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В течение суток оперативники смогли найти и задержать вора.

Им оказался 29-летний местный житель. Полицейские нашли у него часть украденного, которую он не успел сдать в скупку. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

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Иркутянин заплатил мошенникам почти полмиллиона, чтобы получить компенсацию за «поддельные БАДы». Ведется поиск преступников. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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