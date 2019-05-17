Чтобы продать земельный участок, иркутянка вернула банкам почти два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:29 2019-05-17T06:29:33+03:00

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Жительница Иркутска задолжала перед банками 1, 7 млн рублей. Однако когда пришло время платить, женщина так и не вернула деньги кредиторам. Поэтому банки выстроились в очередь, чтобы получить свои средства назад и подали на сибирячку в суд.

- Приставы выяснили, что у должника есть земельный участок в Иркутском районе, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Ей объяснили, что если она не вернет деньги, то недвижимость будет выставлена на аукцион.

Как раз в этот момент, женщина планировала продать этот участок, но из-за наложенного запрета сделать это не смогла. Он был снят только после того, как иркутянка полностью рассчиталась по своим долгам.

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ИСТОЧНИК KP.RU