Не смог угнать автомобиль: в Иркутске поймали вора, который украл пистолет из машины

СЕГОДНЯ 07:29 2019-05-17T07:36:39+03:00

Не смог угнать автомобиль: в Иркутске поймали вора, который украл из пистолет из машины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Житель Иркутска, собираясь с утра по своим делам, подошел к своему автомобилю и увидел разбитое стекло. Заглянув в салон, мужчина увидел, что пропала сумка с документами и пневматический пистолет. Расстроенный мужчина вызвал полицейских. Оказалось, что во дворе, где была припаркована легковушка, стояла камера видеонаблюдения. С ее помощью оперативники вышли на след вора и задержали его.

- Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Разбив стекло, он хотел завести машину, взломав замок зажигания, но не смог. После чего решил украсть вещи, оставленные в салоне.

Сумку и пневматический пистолет уже вернули владельцу. А тем временем следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Кража» и проверяют вора на причастность к аналогичным преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU