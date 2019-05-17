СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-17T10:32:47+03:00

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В пожарную службу Иркутска поступил сигнал о том, что в одном из павильонов на первом этаже торгового центра «Снегирь» на улице Улан-Баторская вспыхнуло пламя. По словам очевидцев, посетителей и персонал ТЦ эвакуировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/709318" frameborder="0"></iframe> Пожар потушили в торговом центре «Снегирь» в Иркутске.Видео: Лев Немировский.Предоставлено "КП"

- Огонь уже потушен, площадь пожара 5 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Погибших и пострадавших нет.

Пока предварительной версии причин ЧП нет. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить инспекторам пожарного надзора. По словам представителя торгового центра, пока один из продавцов ненадолго отлучилась, в ее павильоне замкнула проводка. После чего сработала пожарная тревога и охрана ТЦ помогла эвакуировать персонал и посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU