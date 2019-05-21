Погоня со стрельбой: на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» поймали пьяного лихача без водительских прав

СЕГОДНЯ 08:52 2019-05-21T08:52:49+03:00

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Под Ангарском экипаж ДПС дежуривший на федеральной трассе Р-255 «Сибирь»заметил автомобиль, который мчался на большой скорости. Полицейские подали водителю «Шевроле Нива» сигнал остановится. Но тот в ответ лишь сильнее вдавил педаль газа в пол и попытался скрыться. Началась погоня.

- Инспектор ГИБДД сделал предупредительный выстрел воздух, однако машина так и не остановилась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После чего последовало два залпа по задним колесам автомобиля.

После почти 30 километров погони, водителя задержали. Им оказался 28-летний житель Красноярского края. От медосвидетельствования он отказался, а также пояснил, что никогда не имел водительских прав. По решению суда лихачу избрана мера пресечения в 11 суток административного ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU