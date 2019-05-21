Без прав и на «Лексусе»: депутата Думы Нижнеудинска во второй раз поймали пьяным за рулем

В Нижнеудинске во второй раз за год попался пьяным за рулем 33-летний депутат местной думы 4 созыва. В апреле, его элитный кроссовер Lexus RX инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов. Во время общения с водителем, полицейские поняли, что он пьян. А проведенное медосвидетельствование это подтвердило.

Пробив нарушителя по базам, инспекторы выяснили еще один факт. Оказывается, в июне 2018 года депутат уже попадался пьяным за рулем. Более того, тогда он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. За это его лишили водительских прав на полтора года. Но судя по всему ждать истечения этого срока он не стал и вновь сел за руль под хмельком. К слову, одним административным штрафом он теперь не отделается.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Расследование продолжается.

Полицейские еще раз напоминают водителям Иркутской области, что вождение в пьяном виде смертельно опасно для вас и других автомобилистов.

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