2019-05-25T07:56:04+03:00
Происшествия

В Иркутске в ДТП ночью 25 мая погиб мотоциклист: полицейские просят откликнуться всех, кто его знает

Документов при водителе, разбившемся насмерть на ул. Трактовой, не обнаружили
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
В Иркутске устанавливают личность мотоциклиста, который погиб в ДТП 25 мая.В Иркутске устанавливают личность мотоциклиста, который погиб в ДТП 25 мая.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла глубокой ночью 25 мая на улице Трактовой в Иркутске. Мотоциклист на "Хонде" красного цвета без регистрационных номеров налетел на ограждение. Мужчина, находившийся за рулем, погиб на месте аварии.

- Каких-либо документов, позволяющих установить личность, у водителя при себе не обнаружено, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Полицейские просят жителей, что-либо знающих о погибшем, сообщить имеющиеся сведения по телефону дежурных частей.

Об обстоятельствах аварии известно немного. Произошла она в районе 2 часов 30 минут вблизи дома 18/19 на улице Трактовая Иркутска. Если вам известно что-либо об обладателе подобного мотоцикла, который выехал из дому ночью 25 мая и не вернулся назад, обязательно свяжитесь с полицией. Нужно выяснить, кто такой водитель и найти его родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скамейка для селфи появилась в Иркутске:сделать запоминающийся снимок можно ...на троллейбусной остановке
Ново-Ленино - Синюшина гора: новый автобусный маршрут будет курсировать из микрорайона Березовый в Иркутске
СК: три дома для детей-сирот в Тайшете построили с нарушениями
Ночевал в лесу: жители села Каразей помогли найти пропавшего 14-летнего подростка
Сжигали мусор и разводили костры: более 800 человек оштрафовали с начала года в Иркутской области
Проезд по улице 2-я Аларская частично закроют в Иркутске
14 лет в бегах: жителя Черемхово, убившего свою знакомую, нашли в Ижевске
Почти 600 водителей с нечитаемыми и неправильными номерами оштрафовали с начала года в Иркутске
Братскому автопарку передали 20 новых автобусов
Хотел отомстить возлюбленной: более 300 тысяч рублей заплатит житель Усолья за поджог квартиры
Розничную продажу алкоголя запретят 1 июня в Иркутске
Жители Иркутской области получают льготную ипотеку