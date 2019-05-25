В Иркутске в ДТП ночью 25 мая погиб мотоциклист: полицейские просят откликнуться всех, кто его знает

СЕГОДНЯ 07:56 2019-05-25T07:56:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла глубокой ночью 25 мая на улице Трактовой в Иркутске. Мотоциклист на "Хонде" красного цвета без регистрационных номеров налетел на ограждение. Мужчина, находившийся за рулем, погиб на месте аварии.

- Каких-либо документов, позволяющих установить личность, у водителя при себе не обнаружено, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Полицейские просят жителей, что-либо знающих о погибшем, сообщить имеющиеся сведения по телефону дежурных частей.

Об обстоятельствах аварии известно немного. Произошла она в районе 2 часов 30 минут вблизи дома 18/19 на улице Трактовая Иркутска. Если вам известно что-либо об обладателе подобного мотоцикла, который выехал из дому ночью 25 мая и не вернулся назад, обязательно свяжитесь с полицией. Нужно выяснить, кто такой водитель и найти его родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU