ДТП в Иркутском районе: столкнулись два мотоцикла, пострадали дети

СЕГОДНЯ 09:01 2019-05-27T09:01:09+03:00

Травмы головы получили 14-летний подросток, сидевший за рулем одного из мотоциклов, и 6-летний пассажир

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Днем 26 мая в деревне Усть-Куда, что в Иркутском районе, случилась серьезная авария. На улице Муханова столкнулись два мотоцикла.

- 29-летний водитель мотоцикла "Хонда Дио" не справился с управлением и врезался в мотоцикл "Рейсер", который двигался на встречу, - сообщается на официальной странице госавтоинспекции Иркутска в социальных сетях. - За рулем "Рейсера" сидел 14-летний подросток, а на пассажирском месте - 6-летний мальчик. Оба получили травмы головы, их отвезли в больницу.

Как выяснилось, все трое пренебрегли безопасностью - не надели шлемы. Сейчас проводится административное расследование, а с детьми работают сотрудники ПДН.

К сожалению, это далеко не единственное ДТП за последние дни, в котором пострадали дети. Так, 24 мая на улице Красный Путь в Иркутске под колеса автомобиля "Хонда Одиссей" попал 9-летний велосипедист, пересекавший дорогу. Он получил травму ключицы. Как добавляют в госавтоинспекции, по правилам дорожного движения, дети до 14 лет должны ездить на велосипеде только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам.

ИСТОЧНИК KP.RU