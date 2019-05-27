ДТП в Иркутском районе: столкнулись два мотоцикла, пострадали дети
Днем 26 мая в деревне Усть-Куда, что в Иркутском районе, случилась серьезная авария. На улице Муханова столкнулись два мотоцикла.
- 29-летний водитель мотоцикла "Хонда Дио" не справился с управлением и врезался в мотоцикл "Рейсер", который двигался на встречу, - сообщается на официальной странице госавтоинспекции Иркутска в социальных сетях. - За рулем "Рейсера" сидел 14-летний подросток, а на пассажирском месте - 6-летний мальчик. Оба получили травмы головы, их отвезли в больницу.
Как выяснилось, все трое пренебрегли безопасностью - не надели шлемы. Сейчас проводится административное расследование, а с детьми работают сотрудники ПДН.
К сожалению, это далеко не единственное ДТП за последние дни, в котором пострадали дети. Так, 24 мая на улице Красный Путь в Иркутске под колеса автомобиля "Хонда Одиссей" попал 9-летний велосипедист, пересекавший дорогу. Он получил травму ключицы. Как добавляют в госавтоинспекции, по правилам дорожного движения, дети до 14 лет должны ездить на велосипеде только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам.
ИСТОЧНИК KP.RU