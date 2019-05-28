Лесные пожары в Иркутской области: на поджигателей тайги возбуждено 16 уголовных дел
В Иркутской области продолжается борьба с лесными пожарами. И в первую очередь с их причиной – поджогами. Так в Приангарье уже возбуждено 16 уголовных дел, еще 206 материалов находится на стадии доследственной проверки.
Для того, чтобы найти виновных дознаватели МЧС уже опросили более 200 очевидцев и назначили около 70 пожарно-технических экспертиз.
- Для поиска нарушителей применяются беспилотники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – А операторам сотовой связи направляются запроса для определения их местоположения.
Особое внимание уделяют поиску виновных в пожарах под Ангарском и Боханском районе. В МЧС напоминают, что поджигателям, от действий которых пострадали леса, грозит до 8 лет лишения свободы и штраф от двухсот тысяч рублей. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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