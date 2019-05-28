СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-28T13:32:10+03:00

Лесные пожары в Иркутской области: на поджигателей тайги возбуждено 16 уголовных дел. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области продолжается борьба с лесными пожарами. И в первую очередь с их причиной – поджогами. Так в Приангарье уже возбуждено 16 уголовных дел, еще 206 материалов находится на стадии доследственной проверки.

Для того, чтобы найти виновных дознаватели МЧС уже опросили более 200 очевидцев и назначили около 70 пожарно-технических экспертиз.

- Для поиска нарушителей применяются беспилотники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – А операторам сотовой связи направляются запроса для определения их местоположения.

Особое внимание уделяют поиску виновных в пожарах под Ангарском и Боханском районе. В МЧС напоминают, что поджигателям, от действий которых пострадали леса, грозит до 8 лет лишения свободы и штраф от двухсот тысяч рублей. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заметил с воздуха: летчик самолета Як-18 снял на видео поджигателей леса в Иркутской области. Они поджигали лес в Черемховском районе. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU