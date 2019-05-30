Основной площадкой литературных вечеров "Этим летом в Иркутске" впервые станет "Молчановка"

СЕГОДНЯ 04:05 2019-05-30T04:13:36+03:00

В этом году их посвятят театру и 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина

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Ставшие уже традиционными литературные вечера «Этим летом в Иркутске» пройдут в городе со 2 по 6 июня. В 2019-ом году их посвятили Году театра и 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Впервые площадкой проведения встреч выбрана областная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского. Напомним, что 12 лет «Этим летом в Иркутске» проходили в театре им. Н. П. Охлопкова.

- «Молчановка» будет сохранять традиции, и программа вечеров «Этим летом в Иркутске» включит в себя знакомство сибиряков с современной российской литературой, презентацию новых книг, встречи с выдающимися деятелями культуры, - отмечают сотрудники библиотеки.

В этот раз гостями вечеров станут театральный критик, программный директор российских театральных фестивалей Ольга Сенаторова, писатель, журналист Юрий Поляков, театральный публицист Анна Кузнецова и заслуженный артист России, актер театра и кино Владимир Скворцов. Полная программа события — на сайте «Молчановки».

ИСТОЧНИК KP.RU