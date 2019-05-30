2019-05-30T12:16:35+03:00
Общество

Пропавшего жителя Иркутска, который помог поймать педофила из Хомутова, нашли живым и здоровым

По данным МВД, Константин Пляскин ушел из дома по личным мотивам
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жителя Иркутска, который помог поймать педофила из Хомутова, нашли живым и здоровым. Фото: предоставлено Екатериной Тарасовой.Жителя Иркутска, который помог поймать педофила из Хомутова, нашли живым и здоровым. Фото: предоставлено Екатериной Тарасовой.
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В Иркутске полицейские и волонтеры завершили поиски 29-летнего Константина Пляскина. Его нашли живым и здоровым. Напомним, что о пропаже иркутянина стало известно от его сестры Екатерины Тарасововой. Она забила тревогу после того, как 25 мая Константин вышел из дома по улице Литвинова и отправился в один из офисов на улице Советская, чтобы начать свой первый рабочий день на новом месте, однако до него он так и не добрался.

- Константин ушел из дома по личным мотивам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Ранее 29-летний житель Иркутска получил широкую известность, после того, как в октябре прошлого года Константин и его свояк Валерий Тарасов оказались по работе в деревне Столбово и помогли поймать педофила, которого разыскивали за изнасилование двух девочек в селе Хомутова.

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Иркутянин, скрутивший насильника, который надругался над двумя девочками: "Он почти не сопротивлялся, хватался за сердце". По словам Валерия Тарасова, мужчина твердил, что ничего не помнит. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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