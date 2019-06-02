Вот оно, какое наше лето: в Усть-Илимском районе выпал снег

СЕГОДНЯ 07:10 2019-06-02T07:10:08+03:00

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Причудлива погода в Сибири. В этой простой истине в очередной раз убедились жители Усть-Илимского района. Там в самый разгар лета, утром 2 июня выпал снег! Пушистые хлопья улеглись на зеленых кронах деревьев, создавая необычный зимне-летний пейзаж. Впрочем, доставать зимние вещи с антресоли будет лишним. По прогнозу синоптиков ниже нуля дневные температуры не опустятся. Но пасмурная и дождливая погода продержится еще до середины следующей недели. Но уже в четверг, если «небесная канцелярия» не передумает, будет тепло и солнечно, воздух прогреется до +23. Ну а пока местная детвора восторженно ловит снежинки, взрослые иронично пошучивают в соцсетях.

- Самое быстрое лето на моей памяти, - пишут усть-илимцы в интернете.

Но не все оценили такой сюрприз от матушки-природы, особенно водители. И не удивительно, ведь практически все они уже перешли на летнюю резину. Так что если вы сели за руль, то будьте осторожны, на дорогах гололед!

ИСТОЧНИК KP.RU