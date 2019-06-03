2019-06-03T14:41:15+03:00
Общество

В Иркутской области в шестой раз пройдет Байкальский гражданский форум

Главная тема мероприятия - «Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов»
Дарья АМУРСКАЯ
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Байкальский гражданский форум начнет свою работу 6 июня. В этом году он пройдет в шестой раз. Главная тема мероприятия – «Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов».

- Байкальский гражданский форум - это традиционная открытая площадка для диалога общества, власти и бизнеса, - отметил председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах.

Ожидается, что в этом году участие в мероприятии примут представители Ленинградской, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Воронежской областей, Пермского края, Республики Бурятия.

В первый день форума пройдет лекция советника генерального директора Фонда президентских грантов Владимира Татаринова.

Также член Совета по правам человека при Президенте РФ Светлана Маковецкая проведет сессию, посвященную вопросам создания новой среды для продуктивной деятельности НКО.

Пленарное заседание состоится 7 июня. Тогда же будут презентованы успешные социальные проекты, состоятся круглые столы.

В последний день форума, 8 июня, пройдут мастер-классы и тренинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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