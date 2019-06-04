Инспекторы ГИМС по Иркутской области поймали 29 нарушителей правил безопасности на воде за сутки

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-04T09:22:44+03:00

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Навигационный период на реках Иркутской области открылся только недавно, а сотрудники МЧС уже задержали многих нарушителей правил безопасности на воде. Только 3-го июня в течение суток инспекторы ГИМС наказали 29 судоводителей на водных объектах в Иркутской области. А с начала сезона к ответственности привлекли уже 160 владельцев лодок и катеров. В отношении каждого из них сотрудники МЧС составили административный протокол.

- В основном нарушают правила безопасности рыбаки, которые останавливают свои лодки в запрещенных местах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Также мы часто штрафуем водителей пассажирских катеров, которые перевозят людей без спасательных жилетов, а также судоводителей, у которых нет прав на управление транспортным средством.

Чтобы своевременно выявлять нарушителей, в течение всего навигационного периода за безопасностью на воде будут следить более 100 инспекторов ГИМС. Также по рекам нашего региона будет регулярно курсировать 41 патрульное судно.

ИСТОЧНИК KP.RU