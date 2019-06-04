Хранил наркотики в сарае: во дворе у жителя поселка Касат нашли 6 килограмм запрещенных веществ

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-04T12:11:31+03:00

Мужчина утверждает, что держал их там для личных нужд

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На днях в отдел полиции по контролю за оборотом наркотиков Нижнеудинского района поступила информация о том, что один из жителей поселка Касат хранит у себя в доме запрещенные вещества. 4-го июня оперативники отправились по нужному адресу и провели обыск на участке предполагаемого нарушителя. В итоге выяснилось, что 30-летний житель Нижнеудинского района хранил 6 килограммов наркотиков не в каком-нибудь надежном тайнике, а в обычном сарае возле дома.

- Мужчина утверждает, что хранил такое большое количество запрещенных веществ не для продажи, а для личного употребления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Теперь нарушителю грозит уголовное наказание по статье “Незаконное хранение наркотических веществ в значительном размере”. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU