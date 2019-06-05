2019-06-05T03:31:52+03:00
Спорт

Возьмите с собой сегодня, 5 июня, спортивные коврики, успеете вечером на тренировку под открытым небом

В городе продолжаются занятия в рамках «Зеленого фитнеса»
Мария КНЯЗЕВА
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5 июня в Иркутске пройдут бесплатные занятия спортом на свежем вохдухе5 июня в Иркутске пройдут бесплатные занятия спортом на свежем вохдухеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Сегодня, 5 июня, синоптики обещают погожий денек. Осадков не ожидается, но и жарко не будет. Днем до +21 градуса. Комфортная температура для занятий спортом на свежем воздухе. К тому же и компания найдется, ведь бесплатные занятия фитнесом под открытым небом посещают десятки человек. Очередная тренировка намечена на сегодня. Причем у иркутян даже появился выбор.

- Возьмете с собой палки для скандинавской ходьбы, попадете на занятие по скандинавской ходьбе, - рассказали организаторы проекта «Зеленый фитнес». - Захватите гимнастический коврик или плед, тогда добро пожаловать на тренировку спина+пресс.

Сегодня занятие пройдет на стадионе ИВВАИУ. Начало в 19.00. Участие бесплатное. Расписание тренировок на июнь — здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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