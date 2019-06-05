Землетрясение на Байкале 5 июня: толчки были силой 3 балла

СЕГОДНЯ 18:47 2019-06-05T18:47:54+03:00

О разрушениях и пострадавших не сообщается

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Когда живешь в месте, где земную твердь временами потряхивает, казалось бы к землетрясением пора привыкнуть. Однако каждый раз это весьма волнительно. Согласитесь, какой силы будут толчки и ждать ли второй волны угадать сложно.

Сегодня поволноваться пришлось жителям Ольхонского района. Там вечером, 5 июня, в 20:09 по иркутскому времени произошло очередное в этом году землетрясение. Сила толчков была 3 балла.

- Эпицентр был недалеко от деревни Тырган, - сообщает Байкальский филиал «Единой геофизической службы Российской академии наук».

Стоит отметить, что в Иркутске толчки не ощущались.

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ИСТОЧНИК KP.RU