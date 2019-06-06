МЧС предупреждает: 7 июня в Иркутской области ожидается град, грозы и ливни

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-06T10:25:04+03:00

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Ненастная погода не спешит уходить из Приангарья. Так по прогнозам синоптиков 7 июня в Иркутской области ожидаются грозы и подует северо-западный ветер с порывами до 11-16 м/с. А в северных территориях местами возможны ливни и град. Неутешительные прогнозы дают метеорологи и жителям верхнеленских районов, при прояснении там ожидаются заморозки 0, -2 градуса. Так что садоводы и дачники, утепляйте свои саженцы!

- При приближении грозы отложите поездки и прогулки, - напомнили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Лучше всего остаться дома, закрыв двери и окна. А также отключите всю технику и не пользуйтесь мобильным.

Кроме того, спасатели советуют не прятаться от грозы под деревьями. Это небезопасно. Лучше всего найти укрытие в здании, например, в магазине.

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ИСТОЧНИК KP.RU