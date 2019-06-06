2019-06-06T06:54:57+03:00
Дом. Семья

Медведица Маня и маламут Барон вместе обживают клетку в сибирском зоопарке

Мохнатые друзья неразлучны с самого детства [фото, видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Медведица Маня и маламут Барон вместе обживают сибирском зоопарке. Фото: Instagram «Сибирского зоопарка».Медведица Маня и маламут Барон вместе обживают сибирском зоопарке. Фото: Instagram «Сибирского зоопарка».
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- Резвятся вдвоем целыми днями, поедят и снова скачут, неугомонные, - с улыбкой на лице рассказывает о своих подопечных кинолог «Сибирского зоопарка» в Листвянке Оксана Литвинова.

Медведица и маламут подружились в «Сибирском зоопарке» под Иркутском.Instagram «Сибирского зоопарка».Дмитрий ЗАНДАНОВ

В зоопарке, расположенном на берегу Байкала живет необычная парочка, лучшие друзья медведица Маня и маламут Барон. Такой разношерстный дуэт появился абсолютно случайно.

– Маню привезли к нам из Ангарска, когда ей был всего месяц от роду, оставаться с родителями дальше было небезопасно, потому что папа-медведь мог из ревности разорвать малютку, поэтому ей был нужен новый дом, – рассказывает кинолог «Сибирского зоопарке» Оксана Литвинова.

По счастливому совпадению в это же время в Листвянке появился еще один малыш. У пары маламутов Люка и Ромми родился щеночек, которого назвали Барон. Так и подрастала хвостатая ребятня, проводя вместе дни напролет.

– Они так сдружились, что их решили поселить в одном вольере, – объясняет Оксана. – Наша Маня по характеру хоть и добрая, но других животных к Барону не подпускает, ревнует. Исключение делает лишь для его мамы Ромми.

По словам кинолога, косолапая подружка, не хочет оставлять Барона одного даже на минуту.

- Куда Барон, туда и Маня, то оближет его, то лапу положит на него, мол, мой Барон и все, - рассказывает Оксана. – А когда они спят вместе, свернувшись в клубок, медведица обязательно обнимет его, да так что только один хвост торчит наружу.

Сладкая парочка еще даже не догадывается, что проводит вместе последние деньки. Фото: Instagram «Сибирского зоопарка».

Сладкая парочка еще даже не догадывается, что проводит вместе последние деньки. Фото: Instagram «Сибирского зоопарка».

Но, увы, в зоопарке говорят, что в будущем лучших друзей ждет разлука. Сладкая парочка еще даже не догадывается, что проводит вместе последние деньки. Дело в том, что скоро Маня станет опасна для маламута.

- Ей чуть больше года и сейчас она уже набрала 80 кг, а вскоре будет все 500, одно неловкое движение и Барону не поздоровится, - уточнила Оксана. – Так что уже через пару месяцев начнем их постепенно отучать друг от друга.

В зоопарке обещают сделать все возможное, чтобы расставание Мани и Барона прошло как можно легче.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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