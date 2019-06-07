Министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде предъявили обвинение
Следственный комитет предъявил обвинение министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде. По версии следствия высокопоставленный чиновник знал об отсутствии оснований для проведения сплошных санитарных рубок на территории заказника «Туколонь» в Казачинско-Ленском районе.
- Сергей Шеверда не принял мер к расторжению договоров купли – продажи лесных насаждений и к прекращению незаконной рубки, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
В ведомстве уточнили, что мера пресечения для чиновника еще не выбрана. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU