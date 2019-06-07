Министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде предъявили обвинение

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-07T14:44:43+03:00

Сергей Шеверда подозревается в превышении должностных полномочий в связи с незаконной рубкой в заказнике «Туколонь»

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Следственный комитет предъявил обвинение министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде. По версии следствия высокопоставленный чиновник знал об отсутствии оснований для проведения сплошных санитарных рубок на территории заказника «Туколонь» в Казачинско-Ленском районе.

- Сергей Шеверда не принял мер к расторжению договоров купли – продажи лесных насаждений и к прекращению незаконной рубки, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

В ведомстве уточнили, что мера пресечения для чиновника еще не выбрана. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU