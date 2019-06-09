На дороге Иркутск - Листвянка в течение июня сделают повторный ремонт

СЕГОДНЯ 04:01 2019-06-09T04:01:21+03:00

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Дорогу из Иркутска в Листвянку приводили в порядок еще в 2017 году. Но иркутяне заметили, что кое-где на новом асфальте появились дефекты. В мае трассу осмотрела специальная комиссия и решила, что подрядчику придется сделать повторный ремонт по гарантии.

- Подрядчик готовится устранять дефекты асфальтобетонного покрытия, - говорит директор Дирекции по строительству и эксплуатации дорог Иркутской области Иван Клочихин. - При ремонте технология не нарушалась, но сжатые временные сроки не дали земляному полотну отстояться. Еще проверили освещение, в рамках гарантии заменили 75 светильников.

Байкальский тракт будут ремонтировать с 10 июня. Тем временем, в Иркутске трассы уже вовсю приводят в порядок. В этом году асфальт заменят на 31 улице, а это 26 километров пути. Качество ремонта автомобильных дорог контролируют каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU