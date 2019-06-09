2019-06-09T04:01:21+03:00
Общество

На дороге Иркутск - Листвянка в течение июня сделают повторный ремонт

На участке с 12 по 21 километр Байкальского тракта нашли дефекты
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
На Байкальском тракте сделают повторный ремонт. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.На Байкальском тракте сделают повторный ремонт. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
Изменить размер текста:

Дорогу из Иркутска в Листвянку приводили в порядок еще в 2017 году. Но иркутяне заметили, что кое-где на новом асфальте появились дефекты. В мае трассу осмотрела специальная комиссия и решила, что подрядчику придется сделать повторный ремонт по гарантии.

- Подрядчик готовится устранять дефекты асфальтобетонного покрытия, - говорит директор Дирекции по строительству и эксплуатации дорог Иркутской области Иван Клочихин. - При ремонте технология не нарушалась, но сжатые временные сроки не дали земляному полотну отстояться. Еще проверили освещение, в рамках гарантии заменили 75 светильников.

Байкальский тракт будут ремонтировать с 10 июня. Тем временем, в Иркутске трассы уже вовсю приводят в порядок. В этом году асфальт заменят на 31 улице, а это 26 километров пути. Качество ремонта автомобильных дорог контролируют каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кот-медведь подружился с лисенком в Иркутской зоогалерее
Шесть дипломов не хотите? Руководитель одного из центров профобразования получила срок за коммерческий подкуп
Почему приезжают в Новосибирск и Томск, а уезжают из Омска и Барнаула
Можно трогать руками и проводить эксперименты: в 130-м квартале Иркутска открылась выставка «Цвет и Свет»
Иркутская область 8 июня занимает третье место по площади лесных пожаров в России
По одному билету вдвоем можно будет пройти 10 июня в Краеведческий музей Иркутска
Кубок России по стрельбе из малокалиберной винтовки: второе место у иркутянина
Долетел без происшествий: самолет, задержанный в Красноярске на час из-за сбоя электроники, прибыл в Иркутск
У животных свои «спа-салоны»: фотография байкальской медведицы, купающейся в «бассейне», победила на конкурсе
Крадут все, что плохо хранится: полиция Иркутской области предупреждает о том, что угоны транспорта летом совершают чаще
Московский «Спартак» продлил контракт с иркутским футболистом Андреем Ещенко