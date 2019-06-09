2019-06-09T05:52:18+03:00
Дом. Семья

Кот-медведь подружился с лисенком в Иркутской зоогалерее

Бинтуронг Бэлла весело проводит время на передержке
Любовь АРБАТСКАЯ
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Кот-медведь подружился с лисенком в Иркутской зоогалерее. Фото: группа зоогалереи в соцсетях.Кот-медведь подружился с лисенком в Иркутской зоогалерее. Фото: группа зоогалереи в соцсетях.
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Кот-медведь - животное редкое, по всей стране таких можно по пальцам пересчитать. В иркутской зоогалерее бинтуронг Бэлла поселился недавно - его принесли на передержку. Вот так удача! Когда еще увидишь столь необычного питомца с медвежьими лапами, повадками обезьяны и кошачьей игривостью. Персонал и посетители зоогалереи впечатлены.

Кстати, Бэлла - общительный и веселый зверек. Она сразу подружилась с сурикатом Кипишем, а теперь у нее появился новый друг, лисенок по кличке Кира.

- Бэль в восторге, с таким соседом можно от души поиграть и побегать, - пишет в соцсетях координатор зоогалереи Людмила Ивушкина.

В самом деле, не скучать же. Тем более бинтуронг еще практически ребенок, ей всего семь месяцев. Энергии - хоть отбавляй. А с такими активными друзьями тем более весело проводить время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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