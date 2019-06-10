СЕГОДНЯ 06:48 2019-06-10T06:48:09+03:00

Не дожил до суда: насильник, который надругался над двумя 12-летними девочками в Хомутово, умер в СИЗО. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

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В следственном изоляторе Иркутска скончался 51-летний насильник, который 19 октября 2018 года хладнокровно напал на двух 12-летних девочек на окраине поселка Хомутово, надругался над ними и скрылся в неизвестном направлении. Вскоре преступника объявили в федеральный розыск, но задержать его удалось спустя несколько дней. После этого его заключили под стражу на время следствия, но до суда он так и не дожил.

- Действительно, он умер в СИЗО, - подтвердили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Произошло это еще в конце января этого года. Причина? У него было несколько болезней. Теперь, в связи со смертью обвиняемого уголовное дело закрыто.

Напомним, поймать насильника тогда удалось благодаря бдительным жителям деревни Столбово. Именно там прятался преступник. Скрутил его 29-летний иркутянин Валерий Тарасов и его коллега. Мужчины опознали беглеца по ориентировке, которую составили полицейские. Валерию сразу же бросились в глаза татуировки на руках мужчины. Сибиряк мгновенно вспомнил, что видел их недавно по местному телевидению в сюжете о том, что полиция разыскивает преступника.

- Мы заметили его в магазине, - рассказывал тогда Валерий Тарасов. – Он стоял весь грязный, просил у продавца сигареты, и озирается вокруг. Затем он мгновенно сообразил, что он вызвал у нас подозрение и бросился прочь, к соседнему лесу. Там мы его догнали и скрутили. Он почти не сопротивлялся, хватался за сердце. Жаловался, что ему плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU