2019-06-12T09:23:36+03:00
Происшествия

Ушел в лес и не вернулся: 45-летний житель Иркутского района пропал без вести

Александр Шевелев исчез 11 июня
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ушел в лес и не вернулся: 45-летний житель Иркутского района пропал без вести. Фото: "Лиза Алерт-Байкал"

Ушел в лес и не вернулся: 45-летний житель Иркутского района пропал без вести. Фото: "Лиза Алерт-Байкал"

Внимание, иркутяне! Помогите найти пропавшего без вести 45-летнего жителя Иркутского района Александр Шевелева. Как сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт-Байкал» в соцсетях, мужчина 11 июня ушел в лес и не вернулся. Сейчас его разыскивают в районе деревни Куда.

Сообщаем особые приметы пропавшего. Его рост 170 см, среднего телосложения. Был одет в синюю джинсовую куртку, серые спортивные брюки, и черные тапочки со шнурком. С собой у него был белый пакет из-под сахара.

Если вы что либо знаете о местонахождении Александра Шевелева, просьба обращаться в поисковый отряд «Лиза Алерт-Байкал» или в ближайшие отделы полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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