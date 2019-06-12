2019-06-12T16:23:24+03:00
Происшествия

Решил переплыть залив: 14-летний подросток утонул на Ангаре в Иркутске

Все произошло в Ленинском районе
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Решил переплыть залив: 14-летний подросток утонул на Ангаре в ИркутскеРешил переплыть залив: 14-летний подросток утонул на Ангаре в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагедия произошла днем, 12 июня на реке Ангаре в Ленинском районе Иркутска. Двое подростков решили переплыть залив, но одному из них добраться до берега не удалось. 14-летний парень утонул на половине пути. Сначала друзья пытались сами найти его в воде, а когда не смогли, вызвали спасателей. Прибывшие на место водолазы вскоре подняли тело подростка со дна.

Как сообщили "Комсомольской правде" в Иркутске, в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, причины этого трагического случая сейчас выясняются. Спасатели еще раз предупреждают родителей, не оставлять без присмотра своих детей и проводить с ними профилактические беседы об опасности купания в неположенных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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