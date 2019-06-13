2019-06-13T12:10:11+03:00
Происшествия

Жителя Иркутской области осудили за заказ сильнодействующих веществ из Белоруссии

Полицейские задержали мужчину во время получения посылки с запрещенными препаратами на почте
Анна ПОПОВА
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Жителю Иркутской области доставили сильнодействующие вещества по почтеЖителю Иркутской области доставили сильнодействующие вещества по почтеФото: Андрей КОПАЛОВ
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На днях Слюдянский районный суд вынес приговор местному жителю, которого обвинили в незаконной покупке сильнодействующих веществ. В январе этого года он заказал препараты на одном из сайтов в Интернете. Сотрудники сайта, который находился в Белоруссии, приняли заказ и отправили сильнодействующие вещества в Слюдянку по почте.

- Наши сотрудники установили, что мужчина заказывал запрещенные вещества не для продажи, а для личного употребления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Сотрудники прокуратуры установили факт незаконной отправки сильнодействующих веществ через границу одной из стран Таможенного союза и смогли установить личность заказчика. 31-го января, когда мужчина узнал, что посылка с запрещенными веществами наконец-то пришла, он отправился за ней в почтовое отделение, где его и задержали полицейские. После полугода расследований и судебных разбирательств нарушителю назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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