Губернатор Иркутской области провел прием граждан

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-13T13:06:07+03:00

Сергей Левченко встретился с жителями, которые обращались к президенту страны

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Глава Приангарья Сергей Левченко провел встречу с жителями региона, которые отправляли обращения в адрес Президента России Владимира Путина.

Один из вопросов касался господдержки в сфере сельского хозяйства, и, в частности, был связан с выращиванием озимой ржи.

Губернатор подчеркнул, что правительством поддерживаются многие направления по выращиванию зерновых культур.

- Зерно озимой ржи используется при производстве социально значимых сортов хлеба. Поэтому мы обязаны поддерживать данное направление, оно вошло в перечень субсидируемых, - отметил Сергей Левченко.

В этом году по поручению губернатора 250 млн рублей будут направлены на возмещение части затрат на проведение полевых работ, в том числе предприятиям, занимающимся производством озимой ржи.

Также в рамках приема граждан был озвучен вопрос, связанный с социальной адаптацией инвалидов.

Сергей Левченко сообщил, что эта тема он уже проработана с министерством социального развития, опеки и попечительства региона. В прошлом году был реализован пилотный проект по сопровождаемому проживанию инвалидов. Обучение в тренировочных квартирах прошли 67 человек.

- В этом году мы планируем создать такие тренировочные квартиры для обучения инвалидов навыкам самостоятельной жизни в Иркутске и Ангарске. А в 2020 году за счет средств областного бюджета предполагаем приобрести квартиры в Иркутске, - отметил губернатор.

О результатах приема граждан Сергей Левченко доложит полномочному представителю Президента РФ в СФО Сергею Меняйло.

ИСТОЧНИК KP.RU