Губернатор Иркутской области провел прием граждан
Глава Приангарья Сергей Левченко провел встречу с жителями региона, которые отправляли обращения в адрес Президента России Владимира Путина.
Один из вопросов касался господдержки в сфере сельского хозяйства, и, в частности, был связан с выращиванием озимой ржи.
Губернатор подчеркнул, что правительством поддерживаются многие направления по выращиванию зерновых культур.
- Зерно озимой ржи используется при производстве социально значимых сортов хлеба. Поэтому мы обязаны поддерживать данное направление, оно вошло в перечень субсидируемых, - отметил Сергей Левченко.
В этом году по поручению губернатора 250 млн рублей будут направлены на возмещение части затрат на проведение полевых работ, в том числе предприятиям, занимающимся производством озимой ржи.
Также в рамках приема граждан был озвучен вопрос, связанный с социальной адаптацией инвалидов.
Сергей Левченко сообщил, что эта тема он уже проработана с министерством социального развития, опеки и попечительства региона. В прошлом году был реализован пилотный проект по сопровождаемому проживанию инвалидов. Обучение в тренировочных квартирах прошли 67 человек.
- В этом году мы планируем создать такие тренировочные квартиры для обучения инвалидов навыкам самостоятельной жизни в Иркутске и Ангарске. А в 2020 году за счет средств областного бюджета предполагаем приобрести квартиры в Иркутске, - отметил губернатор.
О результатах приема граждан Сергей Левченко доложит полномочному представителю Президента РФ в СФО Сергею Меняйло.
ИСТОЧНИК KP.RU