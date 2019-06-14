26 камер видеонаблюдения установят в бывшем ЦПКиО Иркутска
В Иркутске стартовал второй этап благоустройства «Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». В планах — пешеходная аллея от Театра кукол до 130 квартала. В парке появятся 40 скамеек, 40 урн и 4 новых беседки.
- Для безопасности иркутян дополнительно планируется установить еще 26 камер видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Кроме того, появятся информационные стенды с историческими справками о территории комплекса и об известных иркутянах.
Всего в 2019 году обустроят 18 общественных пространств.
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ИСТОЧНИК KP.RU