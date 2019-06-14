СЕГОДНЯ 03:34 2019-06-14T03:34:08+03:00

26 камер видеонаблюдения установят в бывшем ЦПКиО Иркутска. Фото: Администрация г. Иркутска

От Театра кукол до 130 квартала обустроят пешеходную аллею

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В Иркутске стартовал второй этап благоустройства «Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». В планах — пешеходная аллея от Театра кукол до 130 квартала. В парке появятся 40 скамеек, 40 урн и 4 новых беседки.

- Для безопасности иркутян дополнительно планируется установить еще 26 камер видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Кроме того, появятся информационные стенды с историческими справками о территории комплекса и об известных иркутянах.

Всего в 2019 году обустроят 18 общественных пространств.

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ИСТОЧНИК KP.RU